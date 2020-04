Coronavirus: controllate 20mila persone in un mese, il 5% è stato multato

Calano le multe per violazione dei provvedimenti anti contagio: 55 nella giornata di ieri, 8 aprile, 63 il giorno prima. Su un totale di 1058 persone controllate, la percentuale di sanzionati è del 5% (un punto in meno di ieri). Multata dai Carabinieri anche un'attività commerciale, a cui è stata anche imposta la chiusura temporanea. In tutto ieri sono state controllate 318 attività. Due le persone denunciate per "altri reati". I controlli sono stati effettuati da tutte le forze dell'ordine.

I dati totali a Trieste

In tutto, a partire dall'11 marzo, sono state controllate a Trieste e provincia 20285 persone e 1097 sono state sanzionate (una percentuale poco oltre il 5%). 49 il totale delle denunce per falsa dichiarazione sull'identità o sulle qualità personali proprie o altrui, ai sensi degli articoli 495 e 496 del codice penale.

I dati di ieri in regione

Ieri sono state controllate in tutto il Fvg 4856 persone, di cui 193 sanzionati (meno del 4%) e due denunciati per aver rilasciato falsa dichiarazione. 8 i denunciati per altri reati. 1719 gli esercizi commerciali controllati, tre dei quali sono stati sanzionati per violazione delle norme anti contagio.

