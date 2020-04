Il Sap alza il tiro e chiede maggiori protezioni: "Le forniture di mascherine sono scarse"

Il Sindacato Autonomo di Polizia spinge per ottenere una maggiore fornitura dei dispositivi di protezione individuale, camici, calzari e termometri per rilevare la temperatura corporea le cui forniture dall'inizio dell'emergenze vengono considerate scarse. A parlare è il segretario provinciale Lorenzo Tamaro che applaude ai contenuti inseriti dal governatore Fedriga nell'ordinanza 10 (che cita per l'appunto l'obbligo ad indossare la mascherina o una protezione a copertura di naso e bocca) e che il Sap giudica "condivisibili" anche per la sua vicinanza all'esecutivo targato Lega.

Le parole di Tamaro

"Il fine - scrive Tamaro - deve essere quello della protezione sanitaria e salute pubblica in un momento così difficile e complesso come questo". Tornando alle richieste del sindacato, Tamaro e soci lamentano fin dall'inizio dell'emergenza "una carenza e scarsità di questo materiale" le cui forniture continuerebbero "ad essere insufficienti". Sembra naturale quindi che l'ordinanza abbia evidenziato "l'importanza delle protezioni e del loro utilizzo", con particolare riferimento agli operatori di Polizia che anche durante l'emergenza lavorano a "stretto contatto con la popolazione".

Le altre richieste

Nel lavoro quotidiano, secondo il Sap la Polizia sarebbe ancora scarsamente dotata a riguardo. Da qui una richiesta che tenga conto, per quanto riguarda le mascherine chirurighce, "della durata del servizio e della durata di protezione che tale strumento è in grado di fornire". Ogni operatore di polizia dovrebbe essere dotato di mascherine. Tamaro poi parla di "occhiali paraspruzzo e camici monouso e calzari che sono veramente pochi".

