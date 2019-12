Le domeniche in autobus fino a Sappada: il nuovo servizio per gli sciatori

Autobus per Sappada in inverno, orari e prezzi

„Una nuova iniziativa per collegare i turisti della domenica a Sappada, con un servizio di autobus con partenze dalle principali località del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Il servizio è garantito dal 29 dicembre al 15 marzo 2020. Prezzi e orari.

SappadaSkiBus Friuli Venezia Giulia

h.06.30 TRIESTE – Largo Città di Santos – P.le fermate dei bus

h.07.15 MONFALCONE – SS14 11 – spiazzo a fianco del Mercatone Uno

h.07.45 PALMANOVA – Uscita Casello autostradale parcheggio vicino al mobilificio Caramel

h.08.15 UDINE 92 Via, Viale Monsignore Giuseppe Nogara - distributore di Benzina Eni

h 09.30 CIMA SAPPADA - Parcheggio impianti Monte Siera

h.09.45 SAPPADA – Parcheggio Campetti

rientro

h.16.30 SAPPADA - Parcheggio Campetti

h 16.45 CIMA SAPPADA - Parcheggio impianti Monte Siera

h.18.00 UDINE 92 Via, Viale Monsignore Giuseppe Nogara - distributore di Benzina Eni

h.18.30 PALMANOVA – Uscita Casello autostradale parcheggio vicino al mobilificio Caramel

h.19.00 MONFALCONE – SS14 11 – spiazzo a fianco del Mercatone Uno

h.19.45 TRIESTE – Largo Città di Santos – P.le fermate dei bus



** gli orari e le fermate possono essere modificate per esigenze organizzative

SappadaSkiBus VENETO

h.06.00 PADOVA EST – Via Fraccalanza 1- fermata bus Ikea

h.06.30 MESTRE – Rotonda Romea 1– Autogrill Villabona Sud, a fianco all’ Holiday Inn Venice

h.07.15 TREVISO SILEA – Via Sartorelli 1 – entrata parcheggio McDonald’s Silea

h.07.45 CONEGLIANO SP15 107 - davanti al locale Andy Bar

h.09.15 SAPPADA - Parcheggio Campetti

h.09.30 CIMA SAPPADA - Parcheggio impianti Monte Siera



rientro



h 16.30 CIMA SAPPADA - Parcheggio impianti Monte Siera

h.16.45 SAPPADA - Parcheggio Campetti

h.18.15 CONEGLIANO SP15 107 - davanti al locale Andy Bar

h.18.45 TREVISO SILEA – Via Sartorelli 1 – entrata parcheggio McDonald’s Silea

h.19.15 MESTRE – Rotonda Romea 1– Autogrill Villabona Sud, a fianco all’ Holiday Inn Venice

h.19.45 PADOVA EST – Via Fraccalanza 1- fermata bus Ikea



** gli orari e le fermate possono essere modificate per esigenze organizzative

PER ENTRAMBE LE INIZIATIVE:



PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dicembre 2019: 29

Gennaio 2020: 5 – 12 – 19 – 26

Febbraio 2020: 2 – 9 – 16 – 23

Marzo 2020: 1 – 8 - 15

Listino prezzi

TRANSFER

prezzo adulto: biglietto A/R: Euro 29,00 solo andata o ritorno: Euro 20,00

prezzo bambino (2006-2012) biglietto A/R: Euro 20,00 solo andata o ritorno: Euro 10,00

prezzo baby (2013-2019) biglietto A/R: Euro 5,00 solo andata o ritorno: Euro 3,00



PACCHETTO BUS + SKIPASS GIORNALIERO

prezzo adulto: biglietto A/R: Euro 55,00

prezzo bambino (2006-2012) biglietto A/R: Euro 28,00

prezzo baby (2013-2019) biglietto A/R: Euro 5,00 + skipass free



PACCHETTO BUS + HAPPY DAY NEVELANDIA

prezzo adulto: biglietto A/R: Euro 50,00

prezzo bambino (2006-2012) biglietto A/R: Euro 39,00

prezzo baby (2013-2019) biglietto A/R: Euro 5,00

