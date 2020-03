Sarajevo illumina il Municipio con i colori della bandiera Italiana

Il Municipio di Sarajevo stasera è illuminato con il colori della bandiera italiana. La capitale della Bosnia-Erzegovina ha voluto esprimere così, in questo momento di emergenza, la sua vicinanza ad un'Italia che in queste settimane sta combattendo duramente contro il coronavirus. Secondo quanto riportato da Il Post, il gesto è anche un modo per esprimere gratitudine per il contributo italiano alla ricostruzione della città.