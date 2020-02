In piazza per dire no alla violenza, anche a Trieste il flash mob delle Sardine

Si sono radunati questa mattina verso le 10 in largo don Bonifacio e hanno regalato abbracci con il chiaro intento di dire no alla violenza. La sezione triestina del movimento delle Sardine ha messo in scena l'annunciato flash mob per ribadire la "lotta contro l'odio". Qualche decina di persone sono intervenute alla fine del viale XX settembre dove a pochi passi era in programma il banchetto di Fratelli d'Italia per la raccolta firme che il partito sovranista guidato da Giorgia Meloni porta avanti da molto tempo.

Al flashmob delle Sardine anche qualche persona curiosa, attratta dalla scena messa in piedi dalla costola giuliana del movimento fondato da Mattia Santori. Durante la manifestazione è stata intonata "Bella ciao".