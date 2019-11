Tutto per la casa, Satur sbarca al Giulia: è il secondo punto vendita in FVG

Satur, insegna retail del Gruppo Galileo, specializzata nella vendita di piccoli elettrodomestici e accessori per la casa, rafforza la sua presenza in Friuli Venezia Giulia. Ha scelto il centro commerciale Il Giulia per aprire il suo 69° punto vendita italiano, il 2° nella regione dopo Udine.

Cinque nuove assunzioni, tutte sul territorio, per uno spazio di 450 metri quadri capace di esporre oltre 6.000 articoli. All'interno del nuovo punto vendita il cliente potrà trovare esposte, in un’atmosfera tutta natalizia, tutte le novità dei brand del gruppo: dal colore e le ispirazioni dell'universo firmato Villa d'Este Home Tivoli, alla sempre più innovativa proposta del mondo del piccolo elettrodomestico Kooper, all'ampia proposta di casalinghi, padelle, accessori cucina, complementi tavola, tessile e arredo bagno a marchio Galileo. Il nuovissimo punto vendita si propone di diventare il punto di riferimento per chi ha voglia di dare un tocco di allegria alla propria casa. E bastano i primi cinque minuti per capire che è impossibile uscire a mani vuote!

Il nuovo punto vendita situato in Via Giulia 75/3 sarà aperto al pubblico tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 09.00 alle 20.00.

Gallery