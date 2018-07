Ditta sbaglia la verniciatura: parcheggio creativo in Strada di Fiume (FOTO)

L'errore della ditta addetta ai lavori alla segnaletica orizzontale di Strada di Fiume ha dato il via a diverse segnalazioni da parte dei cittadini, ma è anche divetato è diventato il pretesto per un parcheggio davvero creativo. Il conducente dell'auto in foto, infatti, approfittando delle prime due strisce più corte rispetto alle altre, è riuscito ad infilarsi in prossimità del passaggio pedonale.

Immediata la reazione dell'Assessore Lodi che promette una risoluzione tempestiva: "Appena ricevuta la segnalazione da parte di alcuni cittadini, ho fatto chiamare la ditta: mi hanno rassicurato che il lavoro verrà completato. Ho richiesto che venisse fatto il prima possibile".

