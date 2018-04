Scambi culturali: gli studenti spagnoli in visita a Trieste accolti in Municipio

Un gruppo di 17 studenti del quarto anno E.S.O. dell’I.E.S. Isaac Albéniz di Leganés- Madrid, accompagnati dalle docenti Isabel Martínez Herranz e Isabel Hernández, si è recato stamane in visita alla Sala del Consiglio Comunale, nell'ambito di uno scambio culturale con la classe 3L del Liceo Classico e Linguistico Francesco Petrarca, nato dal Progetto eTwinning in lingua veicolare spagnola “Mi viaje, nuestro viaje”, in collaborazione con il docente di spagnolo della classe 3L Geisy Silva Sepúlveda.

Gli studenti spagnoli, che visiteranno i luoghi d'interesse storico-culturale della nostra città, oltre a Venezia e Aquileia, ricambiano la visita di 21 studenti del Liceo Petrarca che, accompagnati dalle insegnanti Geisy Silva Sepúlveda e Anna Zembrino, hanno soggiornato a Madrid e Toledo (dal 12 al 18 marzo) entrando in stretto contatto con la cultura e la lingua spagnola.

I due licei, che sono gemellati dal 2014, hanno realizzato fin dal 2012 scambi culturali e Progetti eTwinning che hanno ricevuto riconoscimenti in entrambi i paesi.