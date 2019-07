Barcola, Malnati: "Costume non è scandaloso, buttare coperte dei senzatetto sì"

Scandaloso non è attraversare la strada in costume da bagno per fare al bar una consumazione a Trieste ma gettare nelle immondizie gli indumenti di un senzatetto, questo è scandaloso". Duro il tweet di don Ettore Malnati, vicario episcopale della Diocesi, che chiama in causa senza nominarlo il vicesindaco Paolo Polidori. Pochi giorni fa, infatti, sono stati affissi sul lungomare di Barcola dei cartelli che raccomandano "un abbigliamento adeguato".

I cartelli

Un provvedimento per scoraggiare i bagnanti ad attraversare la strada, consumare al bar e fare la spesa a torso nudo, un'azione che non prevede sanzioni pecuniarie e che si concretizza, di fatto, in una raccomandazione. Un monito che il religioso ha subito paragonato all'episodio che lo scorso inverno ha avuto grande risonanza mediatica: il video delle coperte di un senzatetto gettate nella spazzatura, postato su Facebook dal vicesindaco.