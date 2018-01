Scheletro di donna rinvenuto in un parco a Gorizia (FOTO)

Ossa umane rinvenute nel Parco della Villetta del Corno a Gorizia. Questa la macabra scoperta di alcuni operai impegnati in un intervento di bonifica in via Italico Brass, che hano immediatamente avvertito la Polizia per le indagini. Dai resti dei brandelli di un documento d'identità si evince che potrebbe essere una donna, scomparsa nel 2015, di 67 anni, per cui era già stata presentata una denuncia di scomparsa ai carabinieri di Monfalcone, che ora collaborano alle indagini affidate alla Questura cittadina. La donna era originaria di Trieste e residente nell'Isontino, al momentro gli investigatori stanno lavorando per capire se i resti umani siano proprio i suoi e per stabilire le cause del decesso.

