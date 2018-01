Schiamazzi in casa: due arresti e una denuncia per detenzione e spaccio di droga

Due arresti e una denuncia per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio: così si è concluso un sopralluogo dei Carabinieri in seguito a una segnalazione di schiamazzi nella notte di domenica 14 gennaio. L'operazione, a cura delle stazioni di Portonuovo, via Hermet e Borgo San Sergio, hanno appunto portato al'arresto in flagranza di reato di F.G., 20enne triestino con segnalazioni di polizia e P.M., pregiudicato 27enne di Monfalcone, oltre alla denuncia di M.A., 21enne di Monfalcone, anch’egli gravato da segnalazioni pregresse.

La segnalazione era pervenuta al numero di emergenza “112” e gli agenti, dopio aver individuato l’appartamento dal quale provenivano i rumori molesti, si sono presentati alla porta per identificare gli occupanti e invitarli a tenere un comportamento più pacato. Avvertito il forte odore di sostanza stupefacente, è scattata la perquisizione personale e locale, che ha portato al sequestro di circa 130 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione.

A conclusione delle operazioni di rito, gli arrestati sono stati condotti presso le rispettive abitazioni ove permarranno, in regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste.