Schiamazzi e segnalazioni di risse in zona via Udine

Ieri sera, lunedì 18 giugno, la Polizia ha ricevuto la segnalazione di una rissa fra sei-sette persone in via Udine. Intervenute sul posto due Volanti, non è stato riscontrato nulla di quanto segnalato ma sono stati identificati due gruppi in zona, composti da 2 e 3 persone.

Sempre ieri, nel mattino, una segnalazione analoga è giunta alla redazione di Trieste Prima. La lettrice lamentava urla e presunte risse tra gruppi di persone in via Gozzi e vie limitrofe in piena notte, non un episodio isolato ma reiterato nelle ultime settimane. La Questura, oltre al citato intervento, dichiara di aver ricevuto nei giorni passati soltanto una chiamata per schiamazzi notturni, e di non aver rilevato alcuna rissa.