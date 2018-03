Schianto in piazzale Giarizzole: scooterista sbalzato per 3 metri, all'ospedale con politrauma

Violento schianto auto-scooter oggi, 13 marzo alle 16:50 in piazzale Giarizzole. Il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 42 anni, è stato sbalzato per 3 metri e ha riportato un trauma cranico, toracico e diversi traumi agli arti. Intervenute sul posto le forze dell'ordine e l'ambulanza, che ha trasportato il paziente al pronto soccorso di Cattinara in codice giallo.