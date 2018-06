Schianto scooter-autocarro in via Crispi, via Xydias chiusa per 50 minuti

Incidente questa mattina in via Crispi, in prossimità dell'intersezione con via Timeus. È accaduto alle 11:30 e sono rimasti coinvolti uno scooter Aprilia Scarabeo guidato da un uomo di 41 anni (iniziali P.A.) e un autocarro Bocher condotto da un 48enne (T.D.). Solo il mezzo a due ruote ha riportato danni, stava percorrendo via Crispi in salita ma non ha dato la precedenza all'autocarro che percorreva via Timeus.Via Xydias è stata chiusa per 50 minuti onde consentire alla Polizia locale di effettuare i rilievi del caso.