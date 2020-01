Schianto tra auto e taxi in via Mazzini poco prima di Capodanno

Uno schianto tra un'auto e un taxi si è verificato all'incrocio tra via Mazzini e via San Spiridione poco prima dello scoccare della mezzanotte (intorno alle 23.40). Secondo le prime testimonianze si tratterebbe di un frontale che ha causato danni ingenti a entrambe le vetture. Sul posto i vigili del fuoco, la Polizia Locale e il 118. Notizia in aggiornamento.