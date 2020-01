Schianto tra due auto a Padriciano: un ferito a Cattinara

Intorno alle 7.30 di oggi, 17 gennaio, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina, è intervenuta sulla SP1, all'incrocio per Padriciano, per un incidente stradale con due autovetture coinvolte, una con targa croata e una guidata da un triestino. Per cause in fase di accertamento le due auto di sono scontrate, ad avere la peggio il triestino, trasportato all'ospedale di Cattinara dal personale sanitario del 118.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture incidentate, per i rilievi e la viabilità la Polizia e la Polizia Locale.