Giovedì 22 novembre, al bar Knulp in via Madonna del mare 7/a Trieste, alle ore 11.00 Schiavone (Ics) presenterà l'evento politico-creativo “No alla legge Salvini e alla barbarie”, dove verranno spiegate le ragioni dell'iniziativa e verranno presentati gli artisti che vi prenderanno parte.