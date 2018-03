“Sciavi de m...”: oggi si puliscono le scritte dai cartelli della Napoleonica

L'appuntamento è per oggi, 10 marzo, alle 15.45 all'Obelisco. L'iniziativa è stata lanciata da Alberto Kostoris, presidente del gruppo NIMDVM, che, con un bel post, è già riuscito ad ottere l'attenzione e la disponibilità di molti. Come specificato da Kostoris, l'idea è quella di ritrovarsi per fare del bene cancellando le scritte che hanno deturpato i cartelli lungo la Napoleonica.

Qui il post: «Luigi Nacci, triestino, scrittore, viandante ha fatto della viandanza il senso della sua vita.

Così tra un cammino e l’altro gli capita anche di fare da guida ad altri viandanti forestieri nei bellissimi cammini del nostro Carso.

Alcuni giorni orsono ha portato un gruppo sulla Napoleonica trovando vari cartelli lordati da scritte farneticanti e idiote.

I compagni di viaggio di Luigi sono rimasti alquanto impressionati dall’inciviltà di certi “triestini”.

Vorrei dimostrare loro che esistono tanti triestini civili e pacifici.

Così insieme al mio amico Rebes abbiamo deciso di andarli a pulire quei cartelli.

Chi volesse unirsi a noi, ci troviamo oggi alle 15.45 all’Obelisco.

Facciamo quattro passi insieme, diamo una veloce ripulita, e ci facciamo, come di consueto, del bene»