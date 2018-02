"Scintilla e mattone", a Palazzo Gopcevich il progetto per favorire l'occupazione

“Scintilla e mattone” è un progetto ideato dall’Istituto Gestalt Trieste, finanziato da privati, sostenuto dalle amministrazioni locali fra cui il Comune di Trieste e già attuato in 2 regioni italiane (il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige), giunto alla sua terza edizione, che è stato presentato a Palazzo Gopcevich. Si tratta di un percorso che si propone di sostenere i cittadini disoccupati a inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, un mondo che nell’ultimo decennio, a seguito della crisi economica, è radicalmente cambiato, e che richiede dunque un approccio del tutto nuovo: autoimprenditorialità, creatività, innovazione, sono queste alcune delle qualità che il nuovo contesto socio-economico richiede e che si possono sviluppare imparando nuovi strumenti e modalità di scambio sociale.

Il progetto è gratuito per i cittadini disoccupati, ai quali viene chiesto però l'impegno a una partecipazione continuativa e seria, condizione essenziale per ottenere risultati. “Scintilla e Mattone” prevede la realizzazione di gruppi di auto-mutuo aiuto per allenare i disoccupati (sotto-occupati, giovani in cerca del primo impiego, donne che vogliono reinserirsi nel mercato) a cercare lavoro. I gruppi seguono il modello di GESTALT EMPOWERMENT ideato dal dott. Paolo Baiocchi e vengono guidati da facilitatori qualificati (psicoterapeuti e counsellors) formati dall’IGT. Il percorso dura circa 3 mesi e prevede un incontro settimanale della durata di due ore; tra un incontro e l’altro i partecipanti applicano quanto imparato nel gruppo, ricercando attivamente lavoro, aiutandosi l’uno con l’altro e scambiandosi reciprocamente conoscenze e risorse. Parte del progetto è la realizzazione di una ricerca scientifica in materia, volta a dimostrarne l’efficacia su 2 livelli: il concreto reperimento di un lavoro e il miglioramento generale dello stato psico-emotivo. La filosofia di fondo è che cercare lavoro è un lavoro. Un'arte. E nulla va lasciato al caso.

È necessaria una mentalità propositiva e vincente e la volontà di ragionare come gli imprenditori di successo. Oltre alle necessarie (ma non sufficienti) competenze tecniche, bisogna sviluppare una serie di “competenze trasversali”, che riguardano gli stili di comunicazione e le abilità relazionali, il problem solving, la gestione delle emozioni, lo sviluppo della volontà, la gestione dei fallimenti (inevitabili quando si cerca lavoro). L’Istituto Gestalt Trieste - che annovera al suo interno una scuola di psicoterapia, una di counselling e molteplici corsi di crescita personale e professionale - è garanzia di qualità e professionalità. Con “Scintilla e Mattone” ha voluto mettere a disposizione della comunità e dei suoi cittadini più fragili il proprio know-how, in forma concentrata e semplificata. Il progetto quest’anno si sviluppa su 6 sedi: Trieste, Udine, Tolmezzo, Gorizia, Pordenone, Trento. Ogni sede ha un proprio responsabile che organizza e coordina le attività in loco.

L’obiettivo è di realizzare 40 gruppi, suddivisi tra le varie province. Alcuni numeri che testimoniano l’attività del progetto nelle due annualità precedenti (2016/2017): 2 regioni coinvolte (Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige); 7 città (Trieste, Udine, Tolmezzo, Gorizia, Pordenone, Trento. Bolzano); 61 gruppi realizzati; 750 persone coinvolte; 470 persone che hanno portato a termine il percorso; 35 facilitatori coinvolti; % disoccupazione a fine percorso (al termine dei 3 mesi di attività): - 28% (quasi il 30% dei partecipanti ai gruppi ha trovato lavoro DURANTE il percorso) La progettualità è stata presentata in dettaglio dal Direttore dell'Istituto Gestalt di Trieste Paolo Baiocchi. E intervenuto anche l'assessore comunale alle Politiche Sociali. Chi fosse interessato, può segnalarsi per un colloquio di approfondimento, finalizzato all’iscrizione ai gruppi, ai seguenti recapiti: Sito web: www.scintillaemattone.it Segreteria di Progetto: da lunedì a venerdì, dalle 10.00 alle 14.00 Tel. 040.369777 – email: direzione@scintillaemattone.it