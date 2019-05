Sciopero Alitalia: cancellati anche i voli da e per Trieste

Oltre 300 voli cancellati in tutta Italia. Giornata nera per chi doveva volare con Alitalia per lo sciopero di 24 ore del trasporto aereo a causa delle condizioni difficili del settore. Una agitazione che per i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl TA ha raccolto una adesione media dell'85%.

I lavoratori hanno incrociato le braccia "per la grave situazione occupazionale del trasporto aereo, per dare un futuro certo ai lavoratori di Alitalia, per il rinnovo del contratto nazionale di settore, per una legislazione di sostegno al settore e per il finanziamento strutturale del Fondo di solidarietà del trasporto aereo".

"Lo sciopero - ricorda infine la Filt Cgil Nazionale - ha coinvolto piloti e assistenti di volo di Alitalia, Blue Air e Blu Panorama, tecnici della manutenzione e personale di terra delle compagnie, gli addetti all'handling, al catering e delle gestioni aeroportuali".

I voli cancellati da e per Trieste

21 maggio