Sciopero benzinai: pompe chiuse tra il 5 e il 6 febbraio

Possibili disagi in vista tra il 5 e 6 febbraio, a causa di uno sciopero nazionale che la categoria dei benzinai ha indetto contro il Governo e il Ministero dell'Economia.

Lo sciopero generale con relativa chiusura degli impianti di rifornimento carburanti della rete autostradale, comprese tangenziali e raccordi, è previsto dalle ore 22.00 del giorno 05/02/2019 alle ore 22.00 del giorno 06/02/2019.

Alla base della protesta degli addetti c'è la revoca da rimborso del credito d'imposta a favore degli esercenti calcolato sul 50% commissioni addebitate per transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico.

"In attuazione a quanto previsto dal documento “Disciplina unitaria per la turnazione degli impianti autostradali in caso di sciopero” - si legge sul sito della regione - si comunica che la Regione coordinatrice della materia carburanti nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha deliberato l’applicazione della turnazione A in occasione dello sciopero generale".

Qui l'elenco delle stazioni di servizio aperte sulle autostrade della Regione Friuli Venezia Giulia.