Sciopero portuali: code in autostrada e aree di sosta intasate

I mezzi pesanti diretti al porto, non potendo entrare nello scalo, vengono dirottati dalla A4 verso la A34 a Villesse per parcheggiare all’Autoporto Sdag di Gorizia. La protesta nazionale è scattata in seguito all'incidente mortale dello scorso sabato nel porto di Trieste