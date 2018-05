Scippo in viale D'Annunzio: anziana derubata da uno scooterista

Erano da poco passate le 14 di questo pomeriggio, mercoledì 9 maggio, quando un altro episodio simile a quello dei giorni precedenti in via Canova e zona ospedale Maggiore (e per questo ancora più preoccupante) fatto di cronaca si è consumato questa volta in viale D'Annunzio (nella parte alta, vicina a piazza Foraggi). Una signora di 82 anni è stata scippata da un uomo in sella al suo scooter.

Fortunatamente l'anziana non ha subito ferite, ma solo un forte shock. Sul posto è intervenuta la Polizia con la Squadra Volante per dare il via alle ricerche del rapinatore e il via alle indagini. La donna è stata appunto avvicinata da un uomo in sella al suo scooter che poi le ha strappato violentemente la borsa portata a tracolla; borsa poco dopo ritrovata con all'interno tutto il contenuto, ma senza i soldi, evidentemente asportati dallo scippatore.

Al momento non è dato sapere se si tratti dello stesso malvivente che ha messo a segno due rapine nei giorni scorsi, prima in via Canova e poi in zona ospedale Maggiore; su questi due episodi stanno indagando i Carabinieri.

A raccontare l'episodio di viale D'Annunzio è stato il filgio Maurizio C.; caso vuole che lo stesso sia il padre della giovane cassiera di Zazzeron di via Cesare dall'Acqua, rapinato lo scorso aprile.