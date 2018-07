Scippo in via Vidacovich: ragazzo in Vespa deruba una signora

Grida d'aiuto questa mattina (sabato 28 luglio) alle 11 in via Vidacovich, zona via Revoltella: una signora è stata scippata da un ragazzo su una vespa azzurra. Le urla sono state udite dagli abitanti dei palazzi in zona, alcuni dei quali hanno visto la scena dalla finestra e hanno immediatamente avvisato la Polizia.

Alla signora, che non ha subito lesioni, è stata rubata una borsetta bianca, all'interno del quale si trovava anche il cellulare. Per questo motivo la Polizia è stata avvertita solo dai testimoni e, nonostatnte il tempestivo intervento, non è stato possibile rintracciare subito il colpevole. Le indagini sono in corso.