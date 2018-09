Esce di casa e non torna più, continuano le ricerche della signora Petruzzelli

La signora era solita uscire per andare a fare la spesa nel rione di Altura dove abita. La scomparsa risale a giovedì quando il figlio Paolo è tornato a casa e non l'ha trovata. Appesi volantini in giro per la città per aiutare la famiglia a rintracciarla. L'appello a condividere