Appello urgente: scomparsa da 3 giorni Silvana

Silvana si è allontanata dalla sua abitazione in Strada del Friuli lunedì sera e non è più tornata. Da tre giorni manca da casa e i suoi cari hanno diffuso un post su Facebook invitando chiunque l'avesse vista a farsi vivo. Prima di far perdere le tracce indossava una t-shirt rossa con un cuore e la scritta "Take that", pantaloni blu al ginocchio, occhiali da vista rossi e uno zainetto nero. Ha con sè solo i documenti, niente viveri e denaro, nè un cellulare, e potrebbe trovarsi in stato confusionale. Chi l'avesse vista in giro è pregato di rivolgersi alla redazione di TriestePrima via messenger o via e-mail.