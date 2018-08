Scomparso il nonno, l'appello della nipote

Un post su facebook e una segnalazione inviataci da Francesca Bencich, nipote del signore che sarebbe scomparso dall'Ospedale Maggiore dove era ricoverato.

Attenzione, urgente: stamattina dall'Ospedale Maggiore è scomparso mio nonno di nome Ranieri, 86 anni, con pigiama sui toni del marrone/grigio e pantaloncini blu (non sembra un pigiama) e ciabatte (o forse scarpe da ginnastica). Si sforza di parlare ma non ci riesce perchè ha un tubicino all'altezza del collo a seguito di tracheotomia e ogni tanto perde la memoria e non sa dove si trova. Potrebbe essere ancora all'interno della struttura, oppure potrebbe essere uscito inosservato da qualsiasi parte dell'ospedale. Nella struttura è stato cercato a lungo senza esito. Abbiamo già allertato i Carabinieri. Siamo disperati! Ha bisogno di cure. Vi prego, aiutateci, se lo vedete chiamate le forze dell'Ordine. Grazie mille a tutti!

(La foto è dell'anno scorso, ora è un po' più magro)