Scomparso da una settimana: le ricerche dei Vigili del Fuoco sul Tagliamento

Una persona scomparsa a Morsano al Tagliamento dal 1 dicembre, e i Vigili del Fuoco di Trieste partecipano alle ricerche. Il Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico del Comando provinciale è infatti intervenuto ieri, 7 dicembre, in provincia di Pordenone, in supporto ai colleghi del Comando provinciale di Pordenone per le ricerche.

Considerando la stabilità metereologica, si è deciso di impiegare un elevato numero di personale VV.F. e di concentrare le operazioni di ricerca esclusivamente sul fiume. Oltre al Nucleo sommozzatori di Trieste e al personale S.A. (Soccorso Acquatico di superficie) e T.A.S. (Servizio di Topografia Applicata al Soccorso) di Pordenone, h anno partecipato alle ricerche anche personale del Nucleo droni proveniente dal Piemonte, del Nucleo nautico di Treviso e personale specialista del Comando di Venezia.

Tutte le operazioni di ricerca e soccorso sono state gestite dal Posto di Comando Avanzato dei Vigili del Fuoco presso l’UCL. Nonostante il grande impiego di forze ed il grosso impegno dei Vigili del fuoco, le ricerche non hanno sortito l’effetto sperato.

