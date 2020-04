Costi di energia elettrica ridotti: l'iniziativa di un fornitore per la quarantena

Una riduzione delle tariffe sull'energia elettrica, questa è l'iniziativa proposta da Bluenergy Group per i suoi clienti valida per le fatturazioni dei mesi di marzo e aprile 2020. Lo sconto sarà avviato in modo automatico, senza necessità di richiesta da parte dei clienti.

La proposta

Sostenere le famiglie riducendo i costi dei maggiori consumi energetici dovuti alla permanenza obbligata in casa a causa dell'emergenza Coronavirus: è questo l'obiettivo dell'iniziativa di Bluenergy Group, multiutility friulana con sedi a Udine e Milano e presente in tutto il nord Italia, che ha scelto di sospendere per i mesi di marzo e aprile le tariffe monorarie e biorarie di energia elettrica e di applicare le tariffe notturne (cosiddetta F23), in cui il costo dell'energia è minore per tutto l’arco della giornata.

Chi ne beneficia

Potranno beneficiare dell'iniziativa tutti i clienti domestici di Bluenergy siano essi attualmente aderenti a tariffe per l’energia elettrica con tariffazione bioraria o monoraria. L'iniziativa sarà valida per le fatture dei mesi di marzo e aprile 2020 e sarà applicata in modo automatico da Bluenergy, senza la necessità di alcuna richiesta da parte dei clienti.

Si tratta di una scelta con cui Bluenergy Group punta a dare un sostegno concreto alle famiglie che, a causa dei provvedimenti per contrastare la diffusione del virus COVID-19, trascorrono più tempo in casa, spesso ricorrendo allo smart working, allo smart learning e hanno la necessità di utilizzare con maggiore frequenza lavatrici, lavastoviglie e altri elettrodomestici di uso quotidiano come il forno che comportano un inevitabile aumento dei consumi energetici e, quindi, dei costi.