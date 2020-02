Scontri tra ultras fuori dallo stadio, tifosi della Triestina portati in Questura a Ravenna

Scontri tra tifosi fuori dal Benelli domenica pomeriggio, circa un'ora prima del fischio d'inizio della partita tra il Ravenna e la Triestina. Una quindicina di ultras in trasferta hanno raggiunto la curva Mero da via Montanari, dove è situato il bar di ritrovo dei tifosi del Ravenna. Le due tifoserie sono venute a contatto, con alcuni degli ultras armati di bastoni, e solo l'intervento di Carabinieri e Polizia è riuscito a riportare la situazione sotto controllo. I tifosi triestini sono stati poi accompagnati in Questura, dove sono stati sottoposti a riconoscimento e fotosegnalamento. Gli stessi non sono stati fatti entrare allo stadio, in attesa di ulteriori provvedimenti. I filmati degli scontri sono stati visionati dalla Scientifica. Nessuno dei tifosi coinvolti nei tafferugli ha richiesto l'intervento dei sanitari nell'immediatezza.