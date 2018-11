Via Battisti in pieno giorno, scooter sorpassa le macchine in contromano (VIDEO)

Il video inviatoci da un nostro lettore e girato un paio di giorni fa ha ripreso uno scooterista che procedendo a grande velocità lungo la via Battisti in direzione via Giulia, all'altezza di via Timeus compie una manovra a dir poco azzardata. Il titolo della segnalazione: "No comment"