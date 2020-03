Scooter in fiamme nella notte in viale Sanzio

Alle ore 1.30 di oggi 9 marzo, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste è intervenuta in Viale Sanzio angolo Via Brunelleschi, per un incendio di uno scooter.

I VV.F. hanno utilizzato il Naspo ad alta pressione per spegnere il fuoco che ha interessato anche un'autovettura. Cause da accertare, sul posto i Carabinieri.

Gallery