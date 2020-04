Scooter incendiato a San Giacomo: non si esclude la pista dolosa

Uno scooter ha preso fuoco questa notte, intorno alle 4:30, in prossimità del civico 48 in via San Marco. Le autorità stanno indagando sulle cause a non escludono la pista dolosa. I Vigili del fuoco della sede centrale del Comando provinciale di Trieste sono intervenuti con una APS (Auto Pompa Serbatoio) e hanno prontamente domato l'incendio che ha parzialmente interessato anche un'autovettura situata nelle vicinanze. Sul posto i Carabinieri.

