Scooter rubato, ritrovato dopo tre giorni in via Margherita

Ieri sera la Polizia di Stato ha restituito al legittimo proprietario lo scooter rubato da ignoti tre giorni fa. Una conoscente di questi lo ha notato in via Margherita e ha contattato la sala operativa della Questura tramite il 112. Sul posto una Volante per gli accertamenti e gli atti di rito. Il ciclomotore appariva in discrete condizioni d’uso.