Viaggiano su uno scooter rubato: deferiti due triestini, tra cui un minorenne

La Polizia di Stato di Trieste ha deferito in stato di libertà per ricettazione in concorso due triestini, D.L., nato nel 1999, e un minorenne. Ieri sera i due sono stati notati a bordo di uno scooter in via Valmaura da quello che è risultato esserne il proprietario, che ne aveva già denunciato il furto. Ha telefonato al 112 e sul posto (un parcheggio di uno stabile) si è recato un equipaggio della Squadra Volante della Questura. Gli operatori hanno identificato i due e hanno trovato all’interno di uno zaino in possesso a maggiorenne, già noto alle forze dell’ordine, numerosi attrezzi atti allo scasso. Motivo per il quale è stato anche denunciato.