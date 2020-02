Le rubano lo scooter venerdì e lo ritrova il giorno dopo, disavventura a lieto fine

Disavventura a lieto fine per la proprietaria di un motociclo rubatole venerdì pomeriggio. Sabato pomeriggio infatti la Polizia di Stato lo ha restituito alla stessa che lo aveva notato in via Capodistria e ha contattato immediatamente la sala operativa della Questura tramite il Numero Unico per le Emergenze 112. Sul posto si è recata una Volante per gli accertamenti e gli atti di rito. Il mezzo non presentava né danni né manomissioni ed è stato restituito.