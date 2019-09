Scossa sismica con magnitudo 3.8 in Friuli: avvertita anche a Trieste

È stata avvertita anche in alcune zone di Trieste la scossa di terremoto registrata questo pomeriggio a tre chilometri a nord-ovest di Tolmezzo. Una scossa di magnitudo 3.8, a profondità accertata di 13 chilometri, come rileva l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Non si registrano danni a persone o cose ma l'area in cui il sisma è stato avvertito è molto ampia, fino ad arrivare al Veneto. Numerose telefonate alle forze dell'ordine, allertata la Protezione civile e qualche intervento dei vigili del fuoco.

Ieri pomeriggio un altro terremoto si è verificato in Albania, il più potente in zona negli ultimi 30 anni, con una magnitudo di 5.8. Oltre 100 i feriti e registrati danni su 400 case. Anche in Centro Italia, ieri sera, un'altra scossa ha messo in allarme la popolazione. Magnitudo 4.3, in questo caso, con epicentro a 2 chilometri da Orria (SA).