Scritte anti-Salvini, writer "beccati" da Polidori: "Preparate i portafogli"

In occasione della visita di Salvini a Trieste sono spuntate in via Valdirivo diverse scritte di protesta. Immediata la reazione del vicesindaco Polidori che ha fatto sapere ai cittadini di aver già identificato gli autori. "Ecco il marchio dei sedicenti democratici, pacifisti, anti di qua e anti di là, che non sanno far di meglio che lordare i muri di casa nostra - scrive Polidori sulla sua pagina Facebook -. Peccato che per queste persone perbene scattava immediata la segnalazione al sottoscritto da parte del consigliere di Forza Italia Alberto Polacco: io mi sono attivato immediatamente con la Polizia Locale e, tramite la Digos, abbiamo già identificato gli imbrattatori! Ricordo che la sanzione è di 3000 euro per ogni scritta, per cui mettessero mano al portafoglio e si preparassero a conciliare!"