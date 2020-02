"Nei forni m* * * e": a Gorizia spuntano svastiche e scritte contro i migranti

Svastiche e scritte contro i migranti sono spuntate questa notte sul muro di rencinzione dell'Enaip di Gorizia. A postare le terribili immagini è stato il gruppo politico Forum sulla pagina Facebook "Forum Gorizia". Secondo quanto riferito dalla Questura di Gorizia, la zona molto probabilmente non è coperta da videocamere di sorveglianza.

Non si tratta di un episodio isolato: risale al 2016 un'azione simile e, anche in quell'occasione, non è stato possibile individuare gli autori.

