Nuovo ingresso per le scuole Giardino Incantato e Panizon, i bambini ringraziano cantando

Un taglio del nastro e un ringraziamento "musicale" da parte dei bambini hanno accompagnato l'inaugurazione del nuovo vano scale e del rinnovato ingresso delle scuole dell’infanzia comunale “Giardino Incantato” e statale “Franco Panizon”. Dal nuovo accesso di via dei Cunicoli 2 potranno accedere circa 140 bambini che frequentano gli istituti. I lavori hanno avuto un costo di 40 mila euro.

La conferma è stata data oggi dagli assessori all’Educazione, Scuola, Università e Ricerca Angela Brandi e ai Lavori pubblici Elisa Lodi, intervenute sul posto per l’inaugurazione assieme alla dirigente dell’Istituto comprensivo di San Giovanni Carmela Testa e alla coordinatrice pedagogica della scuola comunale Chiara Zidari.

Lavori da 40mila euro

“Abbiamo ripristinato questo ingresso che era l’entrata originale della scuola Suvich – ha spiegato l’assessore Angela Brandi – e ora i bambini potranno un accesso funzionale e dedicato esclusivamente a loro. Si tratta di un ulteriore significativo tassello, che dimostra la positiva collaborazione realizzata con l’Istituto comprensivo di San Giovanni, ma soprattutto la costante attenzione che questa Amministrazione comunale riserva alle strutture scolastiche”.

“Portato a termine nei tempi prestabiliti, con un investimento di 40 mila euro -ha spiegato l’assessore Elisa Lodi – l’intervento ha visto la messa in sicurezza del vano scale con la demolizione e il rifacimento degli intonaci deteriorati, il posizionamento delle strisce antiscivolo sui gradini in pietra delle scale, le pitturazioni e i lavori necessari a garantire la riapertura dell’ingresso autonomo da via dei Cunicoli 2. L’Amministrazione comunale sta investendo molto sulle scuole, anche quest’anno avremo una previsione di bilancio che si aggirerà sui 20 milioni di euro per risolvere piccole e grandi problematiche”.

Dopo il taglio del nastro i bambini delle presenti all’inaugurazione hanno voluto ringraziare gli assessori Brandi e Lodi con una bella e partecipata canzone e con la consegna di un gradito omaggio realizzato insieme alle loro maestre.