Coronavirus, la Regione fa dietrofront e chiede scuole chiuse

"Rimangano chiuse scuole e università anche la prossima settimana" questa la richiesta del presidente della Regione Massimiliano Fedriga al Governo, affinché la misura sia inserita nel DPCM per l'emergenza Coronavirus. La risposta definitiva del Governo, e quindi il testo definitivo del decreto, saranno resi noti nelle prossime ore. Un netto cambio di marcia alla luce dei 5 contagi tra ieri sera e oggi in FVG, uno dei quali a Trieste. A partire da domani lunedì 2 marzo tutte le altre disposizioni limitative contenute nell'ordinanza precedente non avranno seguito, la chiusura non dovrebbe quindi essere valida per palestre, teatri e altri ambienti ricreativi.

"È chiaro che il quadro è cambiato - ha dichiarato Fedriga in una conferenza stampa - le misure previste precedentemente adottate ppotrebbero essere troppo leggere alla luce dei nuovi dati. Personalità di carattere scientifico ci hanno confermato che le scuole sono ambienti ad alto rischio di contagio anche se i bambini non sono soggetti particolarmente a rischio possono trasmettere il virus a genitori e parenti. Alla luce dei nuovi dati ci aspettiamo una risposta dal Governo in tempi brevi". Hanno partecipato alla conferenza stampa anche gli assessori Pierpaolo Roberti (autonomie locali) e Alessia Rosolen (lavoro, istruzione e università).