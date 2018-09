"Seabin", il cestino del mare arriva alla Lega Navale

Si è tenuta ieri, giovedì 6 settembre, la presentazione della prima installazione del Seabin a Trieste. L'innovativo bidone galleggiante è stato donato e presentato dalla Wärtsilä alla Lega Navale Italiana.

Il nuovo cestino del mare viene posizionato in acqua nei porticcioli, yacht club, porti commerciali e moli ed è in grado di fare da filtro per plastica, oli e detergenti, i quali rimangono intrappolati nella rete e possono essere successivamente smaltiti.

L'evento è stato patrocinato dal Trofeo Cral Insiel, che quest'anno si tinge di verde per incentivare e sensibilizzare il popolo del mare ad un maggior rispetto dell'ambiente.

Per ulteriori informazioni: seabinproject.com