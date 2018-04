Seconda rissa tra stranieri in 10 giorni: in cinque di pestano in via Battisti (VIDEO)

Ancora violenza nella zona di viale XX Settembre, nello specifico di sabato pomeriggio, in via Battisti dove cinque uomini - stranieri, stando alle testimonianze di chi ha assistito alla scena - si sono picchiati per alcuni minuti davanti gli aocchi increduli e spaventati dei passanti.

Si tratta del secondo episodio in 10 giorni; in precedenza altri stranieri - identificati dalla Polizia che poi ne ha denunciati due - si erano presi a calci e pugni in largo Don Bonifacio all'inizio del viale XX Settembre. Hanno avuto maggiore fortuna i protagonisti di ieri, 18 aprile, che all'udire le sirene si sono dati alla fuga prima dell'arrivo degli agenti.

«Di nuovo. In pieno giorno - è il commento di Claudio Giacomelli (FdI) che ha pubblicato il video sulla sua pagina Facebook -. In via Battisti. Stranieri che si pestano dove passano donne e bambini. Passanti che cercano inutilmente di prendere la linea al 112. Una vergogna. Povera la mia città. (Ringrazio il cittadino che mi ha mandato il video perché fosse reso pubblico)».