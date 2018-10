Secondo furto d'auto in quattro giorni a Opicina

Seconda auto rubata a Opicina in poco tempo: dopo il furto in via degli Alpini, segnalato oggi sul gruppo facebook 'Vivere Opicina e l'altipiano', arriva subito alla nostra redazione un altro appello: "A mio padre hanno rubato l'auto in via Doberdò a Opicina, una Renault Megane nera, l'auto si può riconoscere grazie allo specchietto di sinistra attaccato con lo scotch. La targa è FE089FY e il furto è avvenuto il 04 ottobre tra le 5 e le 5:30 del mattino. Se qualcuno ha notizie ci può contattare, il numero è 3485561548".