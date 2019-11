"Caso" seggiolini, Milocchi: "Nessun verbale, valutiamo possibili azioni legali"

"Non abbiamo fatto nessun verbale né ieri né oggi e vedremo di verificare eventuali azioni anche di natura legale nei confronti di chi ha affermato via social, in maniera totalmente scorretta, di presunte sanzioni a carico di automobilisti triestini". Il "caso" dei seggiolini antiabbandono ieri ha provocato una reazione a catena a tal punto da farlo diventare virale in brevissimo tempo, coinvolgendo anche la Polizia Locale di Trieste. A fare chiarezza in merito è stato quindi il comandante Walter Milocchi, raggiunto da Trieste Prima e che ha voluto mettere i classici puntini sulle i.

"Attendere che venga fatta chiarezza"

"E' inutile spaventare le persone - ha affermato il numero uno della PL - perché la circolare che indicava il 7 novembre come la data in cui si iniziava ad applicare la norma è stata un fulmine a ciel sereno un po' per tutti. E' stato lo stesso ministero a creare il caos. Il ministro poi ha detto che metteranno a posto la situazione; di conseguenza, l'atteggiamento della Polizia Locale sarà quello di attendere che venga fatta chiarezza, aspettando l'indicazione più precisa di una nuova scadenza".

Valutate azioni legali

"Tutti pensavano che ci fossero quattro mesi di tempo per produrre i dispositivi - nella scadenza iniziale del 6 marzo ndr - ma la circolare ha creato il caos". "Vedremo di contattare le persone che hanno parlato di multe e sanzioni della Polizia Locale, perché potrebbero esserci delle azioni legali nei loro confronti, visto che qualcuno affermava addirittura di più multe fatte dai nostri operatori, cosa che non è avvenuta".

"Nel frattempo - ha concluso Milocchi - continueremo con l'attività informativa e auspichiamo venga indicata la nuova data di entrata in vigore prima possibile".