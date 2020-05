Nuova illuminazione a Barcola: residenti scontenti dei cavi “a vista”

La riqualificazione dell'illuminazione pubblica in alcune zone di Barcola ha creato delle perplessità nei residenti per la presenza di cavi aerei, che non sono stati interrati ma sono rimasti a vista. In particolare sono stati posati dei nuovi pali per l'illuminazione a led e a risparmio energetico, in via Bonafata, via Cereto, via Illesberg e limitrofe. Mentre una volta le lampade si trovavano sui pali di cemento, dove era installata sia l'illuminazione pubblica che i cavi elettrici delle case private, adesso sono stati posati i pali nuovi, di colore scuro, ma quelli di cemento rimangono e non sono state interrate le linee elettriche delle abitazioni circostanti.

"Eravamo convinti che con la riqualificazione sarebbero sparite le linee elettriche aeree - dichiara un residente - invece adesso ci ritroviamo con il doppio dei pali e i cavi rimarranno a vista perché verranno interrate solo le linee dell'illuminazione pubblica, non dell'elettricità che alimenta le case private". Quello che la gente lamenta è che "in una zona con vincolo paesaggistico il Comune ha optato per questa antiestetica soluzione invece di interrare le linee, pur in una zona di pregio con rendite catastali altissime".