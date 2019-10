"Attraversamento pericoloso davanti al ricreatorio Cobolli", la segnalazione del PD

"Trovare una soluzione alla pericolosità dell’attraversamento pedonale di Strada Vecchia dell’Istria 76" .È quanto richiesto dalla mozione del gruppo del Partito Democratico della VII Circoscrizione dopo aver raccolto le preoccupazioni dei genitori che quotidianamente accompagnano i propri ragazzi al Ricreatorio Cobolli e all’asilo Kamillo Kromo.

"Un rischio per bambini e ragazzi"

“L’attraversamento pedonale di Strada Vecchia dell’Istria 76 dovrebbe permettere all’utenza del Ricreatorio Cobolli, dell’Asilo Kamillo Kromo e della Scuola Domenico Rossetti di accedere in sicurezza a queste strutture" afferma Daniele Villa, Capogruppo del PD in Circoscrizione, nel commentare la mozione anche a firma dei consiglieri Campana, Giachin e Delise. “Le strisce pedonali - spiega Villa - non sono adeguatamente segnalate e ciò rappresenta un rischio per i bambini e ragazzi che se ne servono per andare in ricreatorio o che, accompagnati dai genitori o dai nonni, vanno in asilo o a scuola. La situazione diventa ancora più pericolosa con il calar del sole, quando la visibilità diminuisce".

"L’ultimazione dei lavori dei nuovi complessi ATER di Strada Vecchia dell’Istria e di Via Domus Civica – conclude Villa – sta portando ad un aumento del traffico veicolare e porterà anche ad un allargamento dei potenziali fruitori dei servizi educativi presenti nella via. Per questi motivi è necessario che l’Amministrazione comunale intervenga per segnalare adeguatamente l’attraversamento pedonale anche attraverso l’installazione di appositi segnali luminosi”.