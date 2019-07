Migranti a San Giovanni: le segnalazioni di due lettori

Gruppi di migranti a san Giovanni: lo segnalano due lettori nella mattinata di oggi. Un gruppo di otto persone (di pelle scura e con zaini in spalla) è stato fotografato mentre percorreva la rotonda del Boschetto in direzione Trieste e un altro lettore ne ha immortalati altri in via Damiano Chiesa, dichiarando che "passano di qua soprattutto la notte e a mattina, arrivano per strada di Basovizza". Ancora nessuna comunicazione ufficiale dalla Polizia che, nelle prime ore del pomeriggio di oggi, non aveva notizia di alcun rintraccio.

La foto in via Damiano Chiesa

La foto in rotonda del Boschetto