Gorizia nega la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Il Consiglio comunale di Gorizia ha negato la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, richiesta dal centrosinistra. "Grande rispetto e stima per la senatrice Liliana Segre - ha dichiarato Ziberna -, ma vogliamo affermare la priorità della lotta contro l'antisemitismo e l'odio razziale, scevra da strumentalizzazioni e simboli/bandiere riconducibili ad aree politiche".

"La nostra maggioranza di centrodestra ritiene che la lotta contro l'antisemitismo e contro l'odio razziale, in cui Gorizia si è sempre distinta, debba essere battaglia comune, al di là delle appartenenze politiche, perché l'immane tragedia dell'olocausto non cada mai nell'oblio. Guai a cercare di etichettare ciò che deve essere patrimonio comune e non "occupato" per fini politici".

"Ecco perché - aggiunge - ritengo che alla senatrice Segre debba essere conferito il Sigillo Trecentesco della Città, a riconoscimento della sua eccezionale testimonianza e della sua opera affinché la tragedia dell'olocausto non cada nell'oblio".

Tutte le vittime dell'Olocausto vanno ricordate

"La tragedia della Shoah è una delle pagine più buie della storia dell'uomo. Proprio per questo la memoria ci deve coinvolgere tutti, indistintamente, e non deve essere strumentalizzata da alcune parti politiche, trasformando le vittime e gli ultimi testimoni dell'Olocausto in vessilli politici. Tutti noi apprezziamo la testimonianza delle donne e degli uomini sopravvissuti a questa tragedia e facciamo tesoro della loro memoria affinché queste pagine non si ripetano più" ha scritto oggi il sindaco sulla sua pagina Facebok.

"Perciò l'amministrazione comunale di Gorizia propone il conferimento della cittadinanza onoraria all'Unione delle Comunità ebraiche italiane, così come potete leggere nel testo della mozione che il Centrodestra ha presentato e intende votare" ha concluso.

