“Segway”: possono circolare sui marciapiedi? La risposta dell’"Agente Gianna”

Capita sempre più spesso di vedere circolare x la nostra città dei mezzi simili a delle bighe. Si chiamano “segway” - spiega la polizia locale sulla pagina Facebook "Agente Gianna" - e x le loro caratteristiche costruttive possono transitare sui “marciapiedi”, nelle “aree pedonali” e sulle “piste ciclabili” ma con alcune limitazioni:

- velocità massima non superiore a 6 km/h con sistema di limitazione predisposto dal costruttore, per le “aree pedonali” e per i “marciapiedi”;

- velocità massima non superiore a 20 km/h su piste ciclabili;

- obbligo di dare la precedenza ai pedoni e di tenere la destra sui marciapiedi;

- divieto di utilizzo ai conducenti con età inferiore ai 16 anni;

- divieto di utilizzo in condizioni di scarsa visibilità. (per esempio marciapiedi e piste ciclabili per niente o poco illuminate durante le ore notturne).